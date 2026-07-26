عمدة لندن: نتنياهو غير مرحب به في العاصمة البريطانية وسندعم تنفيذ مذكرة توقيفه

أكد عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "غير مرحب به" في المدينة، داعيًا إلى تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية في حال زيارته المملكة المتحدة.

وقال خان، خلال مقابلة مع قناة "تشانل 4 نيوز" البريطانية، إن "المتهمين بارتكاب إبادة جماعية يجب أن يواجهوا العدالة"، مشددًا على أنه سيضغط على رئيس الوزراء البريطاني لضمان تطبيق القانون وتنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو إذا دخل الأراضي البريطانية.

وتأتي تصريحات عمدة لندن في ظل استمرار سريان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وفي وقت قوبلت فيه تصريحات خان بانتقادات إسرائيلية، حظيت بدعم عدد من الناشطين والسياسيين الذين اعتبروها تأكيدًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين