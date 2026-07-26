هيئة حقوقية: تردٍ في الأوضاع الصحية والمعيشية لأسرى سجن "النقب"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محاميها زار عددا من الأسرى القابعين في سجن النقب، ورصد استمرار تردي الأوضاع المعيشية والصحية داخل السجن، في ظل شكاوى متكررة من الإهمال الطبي، وسوء الطعام، ونقص الملابس الصيفية، إضافة إلى تعرض الأسرى للاعتداءات الجسدية واللفظية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الأسير هاشم مأمون محاسنة (19 عامًا) من مخيم جنين، والمعتقل إداريًا منذ 28/04/2025، يعاني من آلام شديدة في الأسنان تستدعي علاجًا عاجلًا، إلى جانب إصابته بمرض الفطريات الذي لا يزال منتشرًا في جسده رغم تلقيه علاجًا موضعيًا، ما يستوجب استكمال العلاج.

وأضافت أن محاسنة أكد استمرار سوء ظروف الاعتقال، من حيث قلة الطعام ورداءته، والتعرض للضرب والشتم دون مبرر، إضافة إلى النقص الحاد في الملابس الصيفية.

كما نقلت الهيئة عن الأسير عماد مؤيد فوزي حبش (37 عامًا) من نابلس، والمعتقل إداريًا منذ 28/07/2025، أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى ضعف في السمع وطنين دائم في أذنه اليسرى، نتيجة إصابة تعرض لها خلال عمليات قمع في سجن مجدو أواخر عام 2025 باستخدام قنابل الصوت.

وأشار الأسير معتز هشام محمد يعقوب (28 عامًا) من مدينة طولكرم، والمعتقل إداريًا منذ 17/07/2025، إلى حاجته لمضادات حيوية ومسكنات بسبب التهابات متكررة ناجمة عن ثلاث عمليات "ناصور" خضع لها قبل اعتقاله، إلا أن إدارة السجن لا توفر له العلاج اللازم.

كما أشار إلى حاجته الماسة لنظارته الطبية التي اعتقل دونها، مؤكدًا استمرار الإهمال الطبي وسوء الطعام والاعتداءات على الأسرى، إلى جانب نقص الملابس الصيفية، لافتًا إلى أنه فقد نحو 40 كيلوغرامًا من وزنه منذ اعتقاله.

بدوره، أوضح الأسير محمد رجا أحمد الخطيب (28 عامًا) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، والمعتقل إداريًا منذ 05/08/2024، أنه أصيب بمرض الجرب (السكابيوس) منذ بداية العام، ورغم تلقيه العلاج مرتين، فإن المرض عاد بعد توقفه. كما يعاني من ضعف في السمع في الأذن اليمنى نتيجة تعرضه للضرب خلال وجوده في سجن عوفر.

كما زار محامي الهيئة عدداً من الأسرى الآخرين، وهم:

رامي رشيد هلال (28 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة، المعتقل إدارياً منذ 16 شهراً، ومن المفترض ان ينهي اعتقاله في 05/11/2026.

آدم محمد جمال أبو بكر (20 عاماً) من مدينة جنين، المعتقل منذ 22/12/2024، ويقضي تمديداً إدارياً رابعاً لمدة ستة أشهر ينتهي في 27/08/2026.

مصطفى محمود السعدي (22 عاماً) من جنين، المعتقل منذ 11/02/2025، ويقضي تمديداً إدارياً ثالثاً ينتهي في 08/08/2026.

أحمد محمد سراري (23 عاماً) من مدينة رام الله، المعتقل منذ 08/07/2025، ومن المفترض الإفراج عنه في 05/01/2027.

عبد الرحمن بسيسي (23 عاماً) من محافظة طولكرم، معتقل منذ 22/09/2024، ويقضي تمديداً إدارياً رابعاً لمدة ستة أشهر ينتهي في 02/09/2026

المصدر / فلسطين أون لاين