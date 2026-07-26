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الصحة بغزة: 9 شهداء و36 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

26 يوليو 2026 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، وصول 9 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم 7 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصاباتهما السابقة، إضافة إلى تسجيل 36 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل استمرار عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبيّنت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 1,200 شهيد، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,888 إصابة، إلى جانب انتشال 803 حالات.

وبحسب الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة، فقد ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,326 شهيداً، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 173,997 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

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