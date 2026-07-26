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"حماس": إحراق مسجدين في نابلس وطولكرم جريمة فاشية ممنهجة تستوجب المحاسبة

26 يوليو 2026 . الساعة 10:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، أن إقدام مليشيات المستوطنين على إحراق مسجدين في محافظتي نابلس وطولكرم يمثل جريمة فاشية ممنهجة وانتهاكاً صارخاً للمقدسات الإسلامية.

وقال مرداوي إن إحراق مسجد الرحمة في بلدة قصرة جنوب نابلس، ومسجد قرية كور جنوب طولكرم، يعد اعتداءً خطيراً وتجاوزاً لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تكشف، وفق تعبيره، حجم التطرف والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ودعا مرداوي أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير دفاعاً عن المساجد والمقدسات، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل التصدي لهذه الاعتداءات ولن يسمح بتمريرها.

وكما طالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه اعتداءات المستوطنين على المقدسات الإسلامية، والعمل على محاسبة منفذي هذه الجرائم وقادة الاحتلال، على خلفية التحريض والدعم لهذه الانتهاكات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #ميلشيات المستوطنين #حرق المساجد

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