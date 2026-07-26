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مسؤول استخباراتي إسرائيلي: اعتداءات المستوطنين تؤجج المواجهات في الضفة

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مسؤول استخباراتي إسرائيلي: اعتداءات المستوطنين تؤجج المواجهات في الضفة

26 يوليو 2026 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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عنوان: مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق: اعتداءات المستوطنين تؤجج المواجهات في الضفة

قال المسؤول السابق عن الملف الفلسطيني في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ميخائيل ميلشتاين، إن الأوضاع في الضفة الغربية تشهد تصعيدًا متزايدًا، معتبرًا أن ما وصفه بـ"عصر المعجزة" الذي كانت تمر خلاله اقتحامات المستوطنين للمناطق الفلسطينية دون وقوع قتلى أو جرحى يقترب من نهايته.

وأضاف ميلشتاين في تصريح له السبت، أن اعتداءات المستوطنين أصبحت سببًا مباشرًا للمواجهات التي تشهدها الضفة الغربية في الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات على القرى والبلدات الفلسطينية.

ورأى أن مفهوم "الثورة" الذي يطرحه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يشير عمليًا إلى فرض السيطرة على أراضي الفلسطينيين وتنفيذ عمليات تطهير عرقي في الضفة الغربية.

وأشار المسؤول الإسرائيلي السابق إلى أن الانتقادات التي يوجهها ضباط ومسؤولون إسرائيليون سابقون لسلوك المستوطنين تنطلق من اعتبارات تتعلق بالحفاظ على أمن "إسرائيل" وصورتها الدولية، وليس دفاعًا عن الفلسطينيين أو رفضًا للعنف الممارس بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الضفة المحتلة #تطهير عرقي #اعتداءات المستوطنين

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