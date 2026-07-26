شهيدان في غزة وسط تواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف اطلاق النار

استشهد مواطنان في قطاع غزة، الأحد، أحدهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والآخر متأثرًا بجروح بجراحه، في وقت واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق اطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار والنسف في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب منطقة التوام شمالي قطاع غزة.

كما استشهد المواطن سليمان تيسير سهمود متأثرًا بإصابته جراء قصف إسرائيلي مباشر بالقرب من شارع 5 في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، عصر السبت.

وفي شمال القطاع، أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال في منطقة مركز شهداء جباليا للرعاية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيتها المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، بالتزامن مع تنفيذ عملية نسف في شمال القطاع.

وفي المنطقة الوسطى، أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية من مدينة دير البلح، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج، أعقب ذلك إطلاق نار مكثف من الدبابات في المنطقة ذاتها.

وفي جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال المتمركزة شرقي خان يونس مناطق شمال غربي مدينة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين