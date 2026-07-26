فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل أصبحت القضية الفلسطينية عالقة في دائرة الانتظار؟

توثيق 1570 انتهاكا للاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال أسبوع

خالد النبريص يبدأ تحديا جديدا مع سيراميكا كليوباترا

إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعد استيلاء شاب على سلاحه

18 منظمة تحثّ مالطا على دعم حظر التجارة مع المستعمرات الإسرائيلية

إغلاق هرمز يربك خطة أوروبا لتأمين الغاز في الشتاء

حماس تعزي سوريا في ضحايا الحادث المروري

وداع الشيخ القائد أدهم نسمان "أبي راتب"

التربية: تطبيق النظام الجديد للثانوية مطلع 2027/2028

حماس تحذّر من مشروع قانون أمريكي يستهدف تصفية "أونروا"

انخفاض على درجات الحرارة وارتفاع تدريجي يبدأ غدًا

26 يوليو 2026 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأحد، حارا نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الاثنين، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #الأرصاد الجوية #درجات الحرارة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة