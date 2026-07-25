إصابة مستوطن بجراح خطيرة بعد استيلاء شاب على سلاحه

أصيب مستوطن بجراح خطيرة، مساء اليوم السبت، بعد استيلاء شاب على سلاحه قرب بلدة سوسيا جنوبي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأن فلسطينيًا استولى على سلاح مستوطن وأطلق النار عليه في بؤرة سوسيا جنوبي الخليل. مشيرة إلى أن المستوطن حالته خطيرة.

وتأتي هذه العملية الفدائية، غداة هجوم نفذه مستوطنون، بحماية جيش الاحتلال، على بلدة تل، ما أسفر عن ارتقاء 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين.

كما جاء بعد ساعات من اعتقالات إسرائيلية واسعة طالت أكثر من 75 فلسطينيا خلال اقتحام مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم ما يزيد على 40 شخصا في بلدة تل قرب مدينة نابلس، فيما أصيب 8 آخرون في اعتداء نفذه مستوطنون على قرية فرعتا شرقي قلقيلية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: