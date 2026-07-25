فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وداع الشيخ القائد أدهم نسمان "أبي راتب"

حماس تحذّر من مشروع قانون أمريكي يستهدف تصفية "أونروا"

التربية: تطبيق النظام الجديد للثانوية مطلع 2027/2028

بينهم مدير الشرطة.. 6 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي لأهداف مدنية في غزة

حيل مثبتة لتهدئة الدماغ عند النوم

غوتيريش يلتقي الشرع في دمشق ويزور الجامع الأموي

الاحتلال يصدر أوامر بإزالة الأشجار عن 69 دونمًا من أراضي نابلس

الأمم المتحدة تمدد ولاية فولكر تورك رغم اعتراضات "إسرائيل"

الاحتلال يوسع عملياته بالضفة ويعزز انتشاره على جبهات غزة ولبنان

الداخلية: الاحتلال يمعن في استهداف مفاصل العمل الشرطي

حماس تعزي سوريا في ضحايا الحادث المروري

25 يوليو 2026 . الساعة 19:23 بتوقيت القدس
...
الحادث المروري الذي وقع على الطريق الواصل بين دمشق وير الزور.

قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس التعزية إلى الجمهورية العربية السورية، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على الطريق الواصل بين دمشق ودير الزور.

وقالت حماس، في تصريح، اليوم السبت، "تابعنا بكل ألم وحزن خبر الحادث المروري الأليم، بين مدينتي دمشق ودير الزور" والذي راح ضحيّته عدد من الضحايا والجرحى، سائلين الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وتقدمت من الجمهورية العربية السورية، قيادة وشعبا، وإلى عائلات الضحايا والجرحى، بخالص التعازي والمواساة في هذه المصاب الأليم، وأعربت عن التضامن الكامل معهم، ودعت الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الشعب السوري الشقيق من كل مكروه وسوء".

وأعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور- دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن نجيب النعسان مدير المديرية قوله: "حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور - دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة".

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين:
#حماس #سوريا #دمشق #حادث مروري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة