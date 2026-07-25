حماس تعزي سوريا في ضحايا الحادث المروري

قدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس التعزية إلى الجمهورية العربية السورية، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على الطريق الواصل بين دمشق ودير الزور.

وقالت حماس، في تصريح، اليوم السبت، "تابعنا بكل ألم وحزن خبر الحادث المروري الأليم، بين مدينتي دمشق ودير الزور" والذي راح ضحيّته عدد من الضحايا والجرحى، سائلين الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وتقدمت من الجمهورية العربية السورية، قيادة وشعبا، وإلى عائلات الضحايا والجرحى، بخالص التعازي والمواساة في هذه المصاب الأليم، وأعربت عن التضامن الكامل معهم، ودعت الله تعالى أن يرزقهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يحفظ الشعب السوري الشقيق من كل مكروه وسوء".

وأعلنت مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، مصرع 35 شخصا وإصابة 30 آخرين في حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور- دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن نجيب النعسان مدير المديرية قوله: "حصيلة حادث تصادم حافلتي الركاب على طريق دير الزور - دمشق بلغت حتى الآن 35 وفاة و30 إصابة".

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين: