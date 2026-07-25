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التربية: تطبيق النظام الجديد للثانوية مطلع 2027/2028

25 يوليو 2026 . الساعة 17:55 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

قال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، إن تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سيبدأ مع مطلع العام الدراسي 2027/2028، وليس العام الدراسي المقبل، وذلك بهدف استكمال الجهوزية وتهيئة المدارس بالشكل المطلوب.

وأوضح برهم، في تصريح، اليوم السبت، أن الوزارة أنجزت معظم الترتيبات الخاصة بإطلاق النظام الجديد للثانوية العامة، الذي سيمتد على مدار عامين دراسيين، مشيرا إلى أن الوزارة كانت بصدد البدء بتطبيقه مع بداية أيلول المقبل.

وذكر أن قرار تأجيل التطبيق جاء من باب التحقق من جاهزية المدارس واستكمال التحضيرات اللازمة، بما يضمن تنفيذ النظام الجديد بصورة مناسبة، مؤكدا مواصلة العمل لإنجاز كل المتطلبات المرتبطة به.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#وزارة التربية والتعليم #الثانوية العامة

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