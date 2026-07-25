الداخلية: الاحتلال يمعن في استهداف مفاصل العمل الشرطي

أدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، باغتيال مدير شرطة محافظة شمال غزة، عميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاماً)، في قصف جوي استهدفه في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستذكرت الداخلية، في بيان، مناقب عميد المقادمة الذي ارتقى على رأس عمله في خدمة المواطنين ومساندتهم وحفظ أمنهم، والذي لم يتخلف عن تأدية واجبه الوطني طوال حرب الإبادة الإسرائيلية.

ونوهت إلى أن المقادمة لديه مسيرة طويلة في العمل بجهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه في العام 1994، وتدرجه في العمل الشرطي متوليا مناصب عديدة في محافظة شمال غزة، منها مديرا لشرطة مخيم جباليا ثم مديراً لشرطة المحافظة.

وقالت: لقد كان الشهيد مثالاً للانضباط والمهنية والبذل في خدمة شعبنا طوال مسيرته المشرفة.

وأكدت الداخلية أن هذه الجريمة الجديدة تمثل إمعاناً من الاحتلال في استهداف مفاصل العمل الشرطي بهدف نشر الفوضى في قطاع غزة، حيث ارتقى (53 شهيدا) من قادة وضباط الشرطة وعناصرها باستهدافات مباشرة من الاحتلال لمقار الشرطة ودورياتها ومركباتها وعناصرها، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر الماضي.

وشددت على أن هذه الجريمة الجديدة تستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي والدول الوسيطة من أجل الضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة الذي يقوم بواجبه في حفظ الأمن وتسيير شؤون المواطنين في غزة، باعتباره جهازاً مدنياً محمياً بموجب القانون الدولي.

ونوهت إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من أسبوعين على مجزرة مركز شرطة مخيم جباليا بتاريخ 14 يوليو الجاري، والتي راح ضحيتها 7 من ضباط وأفراد الشرطة على رأسهم مدير المركز، ونائبه مقدم يامن محمد عبيد (48 عاماً)، الذي ارتقى صباح اليوم متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها يوم الاستهداف.

وجددت وزارة الداخلية تمسك جهاز الشرطة بالقيام بمهامه في حفظ أمن المواطنين وحماية السلم الأهلي داخل غزة، ولن يتوانى عن القيام بواجبه برغم التحديات الجسيمة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: