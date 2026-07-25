تعليم الوسطى تنظم لقاء مجتمعيا لمتابعة المسيرة التعليمية

نظمت مديرية التربية والتعليم في المحافظة الوسطى، لقاءً مجتمعياً في النصيرات لمتابعة أخر المستجدات التعليمية في المخيم.

وحضر اللقاء مدير التربية والتعليم – الوسطى محمد حمدان، ومدير الدائرة الإدارية محمود الطلاع، ورئيس بلدية النصيرات نبيل الصالحي وعدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية.

واستعرض حمدان واقع العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، والتحديات التي تواجه المدارس والنقاط التعليمية، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية وتكاتف الجهود لضمان استمرارية التعليم.

ودعا حمدان مختلف المؤسسات إلى دعم المسيرة التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة.

من جانبه، أكد الطلاع أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المديرية ومؤسسات المجتمع المحلي، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار يسهم في تذليل التحديات التي تواجه المدارس، ويدعم استمرارية تقديم الخدمات التعليمية للطلبة.

وأشاد الصالحي بالدور الذي تبذله مديرية التربية والتعليم في الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا استعداد البلدية لمواصلة التعاون مع المديرية، وتسخير الإمكانات المتاحة لدعم المدارس والطلبة بما يخدم المصلحة العامة.

وشهد اللقاء نقاشًا حول سبل دعم المسيرة التعليمية، وتعزيز التعاون بين المديرية ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات المدارس والنقاط التعليمية، وتوفير أفضل الظروف لاستمرار العملية التعليمية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: