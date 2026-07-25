إقامة 4 بؤر استيطانية جديدة شمال الضفة عقب هجمات المستوطنين الإرهابية

أعلنت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أن مستوطنين أقاموا الليلة أربع بؤر استيطانية جديدة في شمال الضفة الغربية، وذلك في أعقاب أحداث أمس التي شهدت سلسلة اعتداءات وهجمات نفذها مستوطنون في عدد من قرى المحافظة.

وبحسب الإذاعة، السبت، أُقيمت البؤر الاستيطانية الجديدة في مناطق قريبة من قرية تل، وقرية عورتا، وقرية عصيرة القبلية، إضافة إلى منطقة جبل عيبال، مشيرة إلى أن بعضها أُقيم داخل مناطق مصنفة "C" وأخرى في مناطق مصنفة "B" وفق اتفاقية أوسلو.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم شهد تصعيدًا واسعًا في شمال الضفة الغربية، إذ استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم شقيقان، خلال اعتداءات متفرقة شنها مستوطنون على قرية تل ومحيطها، فيما قُتل ضابط وجندي إسرائيليان خلال المواجهات التي رافقت الأحداث.

ويأتي توسيع البؤر الاستيطانية في ظل تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، وسط تحذيرات فلسطينية ودولية من أن هذه الإجراءات تُفاقم التوتر على الأرض، وتُكرس سياسة التوسع الاستيطاني، رغم اعتبار المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين