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مستوطنون يقيمون بؤرتين استيطانيتين بالضفة

25 يوليو 2026 . الساعة 12:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أقام مستوطنون، السبت، بؤرتين استيطانيتين، إحداهما رعوية، شمالي ووسط الضفة الغربية المحتلة، كما أحرقوا شاحنة فلسطينية قرب نابلس وهدموا جدران منزل ودمروا محتوياته شرق الخليل.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيانات، إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على الطريق الواصل بين بلدتي عصيرة الشمالية وعسكر البلد شمال مدينة نابلس شمالي الضفة.

وحذرت من أن استمرار إقامة البؤر الاستيطانية يشكل تهديدا للأراضي الفلسطينية والتجمعات السكانية.

وعلى صعيد الاعتداءات المستمرة، أفادت المنظمة بأن مستوطنين أحرقوا شاحنة خلال هجومهم على قرية عوريف جنوب مدينة نابلس، فجر السبت، دون الإشارة لوقوع أضرار أخرى أو إصابات.

ووسط الضفة، ذكرت المنظمة أن مستوطنين حاولوا سرقة أغنام في التجمع البدوي "معازي جبع" شمال مدينة القدس المحتلة، لافتة إلى أن الفلسطينيين أفشلوا تلك المحاولة.

إلى ذلك، شرع مستوطنون بإقامة بؤرة رعوية على أراضي بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.

أما جنوبي الضفة، هدم مستوطنون الجدران الداخلية لمنزل ودمروا محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل.

وقال رئيس المجلس المحلي لقرية بيرين، فريد برقان، قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منزل المواطن المسن صبيح غيث (80 عاما)، وهدمت جدرانه الداخلية، ودمرت كافة محتوياته من أثاث وأدوات منزلية.

وأشار برقان إلى أن المستوطنين احتجزوا المسن في إحدى زوايا المنزل، وأجبروه على مشاهدة عملية الهدم والتدمير.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 56 ألفا و235 اعتداء بالضفة طالت أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال 1000 يوم من الحرب على غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1182 فلسطينيا وإصابة نحو 13 ألفا واعتقال نحو 24 ألفا آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #بؤر استيطانية #الضفة الغربية

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