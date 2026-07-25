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الصحة بغزة: 6 شهداء يرفعون الحصيلة إلى 73,317 من بدء العدوان

25 يوليو 2026 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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6 شهداء و37 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، وصول 6 شهداء و37 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، بينهم شهيدان متأثران بجراح أُصيبا بها سابقًا.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي الدوري، أن عدد الشهداء منذ 11 أكتوبر ارتفع إلى 1,191 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 3,853 إصابة، إضافة إلى 803 حالات انتشال.

وأضافت أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,317 شهيدًا و173,961 إصابة.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل استمرار تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى العديد من المناطق بسبب الظروف الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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