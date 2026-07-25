بينهم مدير الشرطة.. 7 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي لأهداف مدنية في غزة

استشهد 7 مواطنين، بينهم مدير شرطة محافظة شمال قطاع غزة، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة، العميد عبد الناصر محمد المقادمة (54 عاماً)، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

واستشهد المواطن سهيل رمضان حجي متأثراً بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأعلنت المصادر الطبية استشهاد المواطن يامن عبيد متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف نقطة للشرطة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا.

وفي المحافظة الوسطى، استشهد مواطن وأصيب آخرين، بغارة إسرائيلية استهدفت بوابة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

كما أصيب عدد من المواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط برج مشتهي في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات.

وفي خان يونس، أفادت مصادر طبية بإرتقاء مواطن وسيدة وإصابة آخرين إثر قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لسطح منزل في حي البراق بمدينة خان يونس .

وأفادت مصادر محلية بارتقاء كلا من المواطن عمرو منار سليمان أبو الريش، والمواطنة نجلاء عادل محمود الشريف في ذات القصف.

وفي خان يونس أيضا، قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة نازحين في مخيم "غيث" بمواصي خان يونس ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

ميدانياً، واصلت قوات الاحتلال خروقاتها، حيث قصفت دباباتها المناطق الشرقية من حي الزيتون بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وإلقاء قنابل إنارة في سماء المنطقة.

وفي محافظة خان يونس، فتحت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية لبلدة القرارة شمال شرقي المدينة، كما تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية للمحافظة لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية.

وفي المحافظة الوسطى، نفذت آليات الاحتلال عمليات توغل وتجريف في منطقة أبو العجين جنوب شرقي مدينة دير البلح.

ووفق أحدث معطيات وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 1185 شهيداً، إضافة إلى 3816 إصابة، نتيجة استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وبذلك، ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,311 شهيداً و173,924 مصاباً، بحسب الوزارة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: