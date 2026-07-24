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الصفدي: حكومة الاحتلال تدفع الضفة نحو الانفجار

24 يوليو 2026 . الساعة 19:48 بتوقيت القدس
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نائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي

حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، من أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار.

وأكد الصفدي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس، تُعد إجراءات غير قانونية واستفزازات خطيرة.

وقال الصفدي إن "هذه الانتهاكات تدفع المنطقة نحو صراع كارثي آخر ستكون تداعياته أوسع من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بفعالية وبشكل عاجل لوقفها قبل فوات الأوان.

المصدر / عمان/ فلسطين أون لاين:
#الضفة الغربية المحتلة #أيمن الصفدي #حكومة الاحتلال الإسرائيلي

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