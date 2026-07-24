إصابات وإحراق منازل ومركبات ودونمات زراعية خلال هجمات متفرقة للمستعمرين

هاجم مستعمرون منازل المواطنين وعشرات الدونمات الزراعية في عدة بلدات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية صرة نعمان عبد الله، بأن عشرات المستعمرين هاجموا البلدة من أطرافها الغربية، واعتدوا على ثلاثة مواطنين بالضرب، وأحرقوا 6 منازل بشكل كلي وجزئي، إضافة إلى 5 مركبات، وعشرات الدونمات من الأراضي المزروعة بالخضروات والفواكه، وسط اندلاع مواجهات مع الأهالي لهم الذين حاولوا التصدي لهم.

وذكر أن جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، منعوا الأهالي من الوصول إلى المنطقة، حيث ترد أنباء عن إحراق منازل أخرى.

وبحسب الهلال الأحمر فإن طواقمه تعاملت مع إصابة ثلاثة مواطنين (45 عاما) و(36 عاما) و (20 عاما) بجروح ورضوض، نتيجة اعتداء المستعمرين عليهم في البلدة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

كما هاجم مستعمرون، مساء اليوم الجمعة، مركبات المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين تجمعوا قرب المدخل الجنوبي للبلدة "حاجز النشاش" ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، دون ان يبلغ عن إصابات.

وأحرق مستعمرون، مساء اليوم، معدات في كسارة الحجارة، وحاولوا إحراق منازل في قرية عوريف جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي عوريف مصطفى صفدي، بأن مستعمرين هاجموا أطراف القرية، وأضرموا النار في معدات داخل كسارة، وحاولوا إحراق منازل إلا أنه يقظة الأهالي حالت دون ذلك.

وفي سياق متصل، هاجم مستعمرو مركبة إسعاف أبو عيدة قرب حاجز زعترة العسكري، على الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله، وأعطبوا إطاراتها.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: