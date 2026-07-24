جبارين: نار الغضب في الضفة لن تنطفئ بل ستزداد لهيبا

أشاد رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين ببسالة وشجاعة الفلسطينيين في بلدة "تل" في نابلس، الذين انتفضوا بوجه المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جبارين في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "ننعى بكل فخر واعتزاز شهداء شعبنا الأبطال الذين ارتقوا دفاعاً عن أرضهم وعرضهم خلال مواجهة إرهاب عصابات المستوطنين المنفلتين، ونشدد على أن دماءهم ستبقى وقوداً للنصر والحرية، وعنواناً لتمسك شعبنا بحقوقه".

وأضاف: "نحيي أبناء شعبنا الصابر المرابط، ونشيد ببسالة وشجاعة المواطنين في بلدة تل بنابلس وكافة مناطق المواجهة والاشتباك، الذين هبوا بأجسادهم بكل قوة وعزم وانتفضوا في وجه قطعان المستوطنين، وسطروا ملحمة بطولية جديدة أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وجرح آخرين".

وأكد جبارين أن شعبنا في الضفة والقدس سيبقى ثابتاً صامداً متمسكاً بخيار المقاومة، وسيرد على خطط الاحتلال ومجرميه بكل قوة، ولن تفلح خطط الوزير المتطرفين بتسئيل سموتريتش وايتمار بن غفير في كسر إرادته وصموده وتمسكه بأرضه وحقوقه، وسيرى الاحتلال في كل ساعة بأس شعبنا ومقاومته وصلابته.

وختم: "نار الغضب في الضفة لن تنطفئ، بل ستزداد لهيبا ووبالا على الاحتلال حتى دحره عن أرضنا المباركة".

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: