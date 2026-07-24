محكمة الكاس تُحدد موعد جلسة الاستماع في أزمة نهائي أمم إفريقيا

متابعة/ فلسطين أون لاين:

حددت محكمة التحكيم الرياضية، كاس، موعد جلسة الاستماع الخاصة بشكوى الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد نظيره المغربي، بشأن أزمة المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقالت كاس في بيان رسمي، إن جلسة الاستماع ستعقد في 8 أكتوبر المقبل، بمقر محكمة التحكيم الرياضية في لوزان بسويسرا، مشيرة إلى أن الجلسة ستعقد خلف الأبواب المغلقة.

وأوضحت محكمة التحكيم الرياضية أنها قد سجلت الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي في 25 مارس 2026، والذي يطلب إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي اعتبر أن منتخب السنغال خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بالانسحاب، مع اعتماد المنتخب المغربي فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0.

وأشارت إلى أن استئناف الاتحاد السنغالي، يطالب بإعلان محكمة التحكيم الرياضية منتخب السنغال الأول لكرة القدم فائزًا بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأكدت: لم تتفق الأطراف على تسريع إجراءات القضية، ولذلك ستسير وفق الجدول الزمني المعتاد المنصوص عليه في قواعد الإجراءات الخاصة بالمحكمة، وقد تم تحديد موعد الجلسة بعد التشاور مع الأطراف، التي لم تطلب أيضًا أن تكون الجلسة علنية، وهو ما يعني أنها ستُعقد خلف أبواب مغلقة.

وأضافت: وبعد انتهاء جلسة الاستماع، ستبدأ هيئة التحكيم مداولاتها وفي هذه المرحلة، لا تستطيع المحكمة تحديد موعد إصدار القرار النهائي، لكنها تؤكد أنه لن يصدر في يوم انعقاد الجلسة.

كما أشارت محكمة التحكيم الرياضية في بيانها، إلى أنها على علم بوجود معلومات غير صحيحة يتم تداولها عبر الإنترنت بشأن هذه القضية ويتم تناقلها في وسائل الإعلام، وأكدت أن المعلومات الرسمية الوحيدة هي تلك الصادرة عبر قنوات المحكمة، وأن أي إعلان يتعلق بهذه القضية سيتم نشره على الموقع الرسمي للمحكمة.