جدول مواعيد بطولة كرة القدم الشاطئية في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كرة القدم الشاطئية، التي تُنظم بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية، على ملعب النادي البحري التابع لبلدية غزة.

ويلتقي يوم الأحد القادم فريق خدمات رفح مع منافسه الأهلي الفلسطيني، عند الساعة الخامسة عصراً، بينما يُواجه في ذات اليوم فريق الصداقة نظيره خدمات البريج.

وفي يوم الاثنين، يلعب في المباراة الأولى فريقا غزة الرياضي والهلال، وتُختتم مباريات هذا الدور بمواجهة شباب رفح ونماء.

وستتأهل الفرق الأربعة الفائزة للدور نصف النهائي الذي سيُحدد موعده في وقت لاحق، علماً أن الفائز باللقب ووصيفه، سيحصلان على جوائز مالية.