أبو عبيدة يشيد بضربات المقاومين بالضفة ويدعو إلى تصعيد المواجهة ضد الاحتلال

وجه الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة، الجمعة، تحية إلى المجاهدين في الضفة الغربية المحتلة، مشيدًا بالضربات التي وجهها الشبان للاحتلال وتصديهم لهجمات المستوطنين في نابلس وجنين والقدس.

وقال أبو عبيدة في تغريدات نشرها على صفحته على "تلجرام": "تحية إجلال وإكبار إلى أهلنا المجاهدين في ضفة العياش، وشبابها الثائرين، الذين سددوا الضربات للاحتلال، وتصدوا لقطعان مغتصبيه، من نابلس إلى جنين والقدس، وانتقموا لأقصاهم الذي يئن تحت نير التدنيس على أيدي أخسّ البشر".

وأضاف: "ليعلم هذا العدو المجرم أن للأقصى رجالًا تحميه، وأن الفلسطيني لا ينام على ضيم"، مشيرًا إلى أن "قلوب شبابنا تغلي وهم يرون الأقصى يُدنّس، والضفة تُهوّد وبيوتها تهدم وأراضيها تصادر، وغزة تُذبح من الوريد إلى الوريد".

وحذر أبو عبيدة الاحتلال من أن "تصعيد عدوانه لن يجلب عليه إلا الويلات"، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني وعشائره و"شرفاء الأجهزة الأمنية" إلى الدفاع عن مقدساتهم وأعراضهم وأرضهم، وعدم السماح للمستوطنين بـ"العربدة دون رادع".

وختم بالقول إن "معركة شعبنا الحقيقية مع الاحتلال هي في الضفة المحتلة"، معربًا عن ثقته بأنها "ستكون مفتاحًا للنصر الكامل على هذا المحتل النازي".

المصدر / فلسطين أون لاين