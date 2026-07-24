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أسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي 2026 في الفروع المهنية والشرعية بقطاع غزة

أسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي 2026 في الفروع المهنية والشرعية بقطاع غزة

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أسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي 2026 في الفروع المهنية والشرعية بقطاع غزة

24 يوليو 2026 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
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أسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي 2026 في الفروع المهنية والشرعية بقطاع غزة.png
محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026، لتبرز معها أسماء الطلبة الأوائل المتصدرين لوحة الشرف في الفروع المهنية المختلفة والفرع الشرعي بالمحافظات الجنوبية، محققين مراكز متميزة رغم كل التحديات والظروف الاستثنائية.

قائمة أوائل الفروع المهنية والشرعية 2026 في المحافظات الجنوبية

تظهر قوائم المتفوقين في **نتائج الثانوية العامة 2026** للمحافظات الجنوبية أسماء الطلبة الحاصلين على المركز الأول في الفروع المهنية والشرعية وفقاً للكشوفات الرسمية المعتمدة:

 * فرع الريادة والأعمال (المركز الأول): الطالبة دعاء مدحت خليل ابو ليله، بمعدل 95.6 بالمئة، من مديرية غرب غزة، مدرسة مدارس غزة.

 * الفرع الشرعي (المركز الأول): الطالبة ربي محمد فارس ابومعمر، بمعدل 99.3 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

 * الفرع الزراعي (المركز الأول): الطالب يوسف علاء يوسف شبات، بمعدل 86.9 بالمئة، من مديرية غرب غزة، مدرسة مدارس غزة.

 * الفرع الصناعي (المركز الأول): الطالب عبد الرحمن يونس محمود التوم، بمعدل 97.9 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

 * فرع الاقتصاد المنزلي (المركز الأول): الطالبة مرح محمد مرشد ابو عبد الله، بمعدل 94.4 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

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إرادة متجددة نحو البناء المهني

تجسد هذه الكوكبة المتفوقة في الفروع المهنية والشرعية أهمية التعليم التقني والمهني والديني في رفد المجتمع الفلسطيني بالكفاءات القادرة على صناعة المستقبل وتلبية احتياجات التنمية.

كيف يمكن لهذه النماذج المتفوقة في الفروع المهنية أن تساهم في إحداث نقلة نوعية في سوق العمل الفلسطيني؟

المصدر / فلسطين أون لاين
#أوائل العلمي

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