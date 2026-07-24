أسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي 2026 في الفرع الأدبي بقطاع غزة

محمد زقوت

مع إعلان وزارة التربية والتعليم العالي لنتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026، تتجه الأنظار نحو نخبة الطلبة الذين حققوا أعلى المعدلات في الفرع الأدبي بالمحافظات الجنوبية، مسجلين قصص نجاح ملهمة وإرادة صلبة تتحدى الصعاب.

قائمة أوائل الفرع الأدبي 2026 في قطاع غزة

تظهر قوائم المتفوقين في نتائج الثانوية العامة 2026 للمحافظات الجنوبية أسماء الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى في الفرع الأدبي وفقاً للكشوفات الرسمية المعتمدة:

* المركز الأول: الطالبة ريما رائد عاطف عطا الله، بمعدل 99.9 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة الاء عمار عطيه ابو ميري، بمعدل 99.6 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة جنى محمد حسن جدوع، بمعدل 99.6 بالمئة، من مديرية خان يونس، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة ديما اشرف اكرم الحناوي، بمعدل 99.6 بالمئة، من مديرية غرب غزة، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة فرح يحيى راشد اسليم، بمعدل 99.6 بالمئة، من مديرية غرب غزة، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة يارا وائل خضر مغاري، بمعدل 99.6 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز السابع مكرر: الطالب احمد حاتم ابراهيم عوض، بمعدل 99.4 بالمئة، من مديرية شرق غزة، مدرسة مدارس غزة.

* المركز السابع مكرر: الطالب خالد رامي خالد ابو جياب، بمعدل 99.4 بالمئة، من مديرية خان يونس، مدرسة مدارس غزة.

* المركز السابع مكرر: الطالبة ربا ماجد عبد القادر عوده، بمعدل 99.4 بالمئة، من مديرية غرب غزة، مدرسة مدارس غزة.

* المركز السابع مكرر: الطالبة لما اشرف مثقال ابو حسون، بمعدل 99.4 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.





إرادة متجددة نحو المستقبل

يثبت طلبة الفرع الأدبي المتفوقون يوماً بعد يوم قدرتهم العالية على الإبداع وصياغة التفوق، مؤكدين أن العلم هو السلاح الأقوى لبناء مستقبل مشرق وواعد للوطن.

كيف ترى دور الفرع الأدبي في رفد المجتمع بالتخصصات الإنسانية والاجتماعية التي تلامس قضايا الواقع الفلسطيني؟

المصدر / فلسطين أون لاين