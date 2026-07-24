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4 شهداء ومقتل مستوطنين خلال تصدي أهالي بلدة تل لاعتداءات الاحتلال

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4 شهداء ومقتل مستوطنين خلال تصدي أهالي بلدة تل لاعتداءات الاحتلال

24 يوليو 2026 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون، ثلاثة منهم بجروح حرجة، إثر هجوم شنته مجموعات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي استقبلت الشهداء والمصابين بعد إطلاق قوات الاحتلال وابلاً من الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم، مؤكدة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أربعة، فيما يرقد عدد من المصابين في العناية المكثفة.

وذكرت الوزارة أن الشهداء هم: فاروق عدنان علي رمضان، وإبراهيم حسين علي رمضان، وجواد حسين علي رمضان، وعمران أحمد علي رمضان.

 


وأفادت مصادر محلية بأن شاباً فلسطينياً تمكن خلال المواجهات من انتزاع سلاح أحد المستوطنين المشاركين في الهجوم، قبل أن يستخدمه في إطلاق النار باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين قرب البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" غرب نابلس.

وأسفرت العملية عن مقتل الرائد يوفال عزرا قائد بطارية مدفعية في الكتيبة 411 التابعة للواء النيران 282، قتل خلال نشاط عملياتب وفق ما أعلنه جيش الاحتلال.

كما قتل مستوطن آخر في العملية وأصيب أربعة آخرون من عناصر أمن، بينهم ضابط في جيش الاحتلال.

وفي أعقاب الحادثة، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط بلدة تل، وفرضت طوقاً أمنياً على المنطقة، واقتحمت أطراف البلدة لتأمين المستوطنين، بالتزامن مع استمرار حالة الاستنفار بين الأهالي تحسباً لاعتداءات جديدة قد تستهدف المنازل والأراضي الزراعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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