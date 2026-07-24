أسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي الفرع العلمي 2026 في قطاع غزة

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026، حيث أظهرت قوائم التفوق في المحافظات الجنوبية مستويات رفيعة من الإصرار والعزيمة للطلبة بالرغم من كل الظروف الاستثنائية، متصدرين لوحة الشرف بمعدلات مشرفة.

تفاصيل وقوائم العشر الأوائل في الفرع العلمي للمحافظات الجنوبية

فيما يلي تفاصيل الطلبة الأوائل الحاصلين على المراكز الأولى في الفرع العلمي للمحافظات الجنوبية للعام 2026 وفقاً للكشوفات الرسمية الصادرة:

* المركز الأول: الطالبة صبا فايد سعيد رباح، بمعدل 99.9 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالب أحمد زاهر العبد حنيف، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية شرق خان يونس، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالب أيهم أحمد مصباح فارس، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية خان يونس، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة دعاء يوسف محمد ابو مسامح، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة روز شادي حلمي الغندور، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة سما محمد سالم ابو سويرح، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالب عادل محمد سليمان نويجع، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالب محمد ابراهيم صابر الأعرج، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية الوسطى، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالبة نور الهدى سعيد جمال عبد الدايم، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية غرب غزة، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالب نور محمد محمد عوده، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية خان يونس، مدرسة مدارس غزة.

* المركز الثاني مكرر: الطالب يامن أيمن سعيد الدوس، بمعدل 99.7 بالمئة، من مديرية غرب غزة، مدرسة مدارس غزة.

صورة بأسماء أوائل الثانوية العامة التوجيهي الفرع العلمي 2026 في المحافظات الجنوبية





إرادة التميز وسط التحديات

تؤكد هذه النخبة المتفوقة من أبناء المحافظات الجنوبية أن مسيرة العلم والمعرفة لا توقفها أي عقبات، بل تشكل منارة أمل حقيقية لمستقبل الوطن وبناة نهضته القادمة.

كيف تعكس هذه النخبة المتفوقة قدرة الطالب الفلسطيني على قهر المستحيل وتحقيق أعلى الدرجات؟

المصدر / فلسطين أون لاين