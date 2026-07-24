وزير التربية والتعليم يعلن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي".. إليك رابط الفحص

محمد زقوت

أعلن وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور أمجد برهم، عن استكمال كافة الترتيبات الفنية واللوجستية لإعلان نتائج التوجيهي 2026 في فلسطين، وسط ترقب واسع من آلاف الطلبة وأولياء الأمور لمعرفة حصاد جهود عام دراسي كامل.

تفاصيل وموعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2026

وضعت وزارة التربية والتعليم كافة الترتيبات لضمان انسيابية عملية استخراج النتائج عبر الوسائل الرسمية والآمنة لتفادي الضغط على شبكات الإنترنت:

* موعد إعلان النتائج: اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026.

* توقيت الإصدار: تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القدس الشريف.

* نطاق الإعلان: يشمل بشكل موحد المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) والمدارس خارج الوطن.

* القنوات الناقلة والمواقع المعتمدة:

* بوابة النتائج الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي.

* موقع الوزارة الرسمي: اضغط هنا

* منصة النظام التعليمي الموحد.

* تطبيق "حكومتي" الرقمي الذكي.

* شبكات الاتصالات الفلسطينية المحلية (جوال وأوريدو فلسطين) عبر خدمة الرسائل القصيرة (SMS) المجانية.

رسالة أمنية واحتفال مسؤول

وفي السياق ذاته، شددت وزارة الداخلية والأمن الوطني على أهمية الاحتفال الآمن والمسؤول بهذه المناسبة، مهيبة بالمواطنين عدم إطلاق النار أو استخدام المفرقعات الخطرة، ومؤكدة أن الأجهزة الشرطية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

كيف تنظر إلى مستوى التجهيزات الرقمية المعتمدة هذا العام لتسهيل حصول الطلبة على نتائجهم؟

المصدر / فلسطين أون لاين