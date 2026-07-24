بالأسماء.. "التعليم" تعلن نتائج الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الجمعة، نتائج الدورة الأولى من امتحانات الثانوية العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيهم طلبة القدس المحتلة والخارج، للعام الدراسي 2025-2026.

وقال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم إن نسبة النجاح العامة في الدورة الأولى أعلى من السنوات السابقة بلغت (74%) في الضفة والخارج، فيما سيؤجل إعلان النسبة العامة لطلبة قطاع غزة إلى حين استكمال الدورة الثانية لأسباب تقنية، كما أعلن تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد إلى العام الدراسي 2027/2028

وأضاف برهم، خلال مؤتمر إعلان النتائج برام الله، إن امتحانات الثانوية العامة أُجريت هذا العام بالتزامن بين غزة والضفة الغربية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، مؤكدا أن الوزارة واصلت خلال السنوات الماضية ضمان حق طلبة قطاع غزة في التقدم للامتحان رغم العدوان المتواصل.

وأوضح أن أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة تقدموا لامتحان الثانوية العامة في قطاع غزة خلال السنوات الثلاث الماضية، بينهم 36 ألفا و900 طالب وطالبة هذا العام، مشيرًا إلى أن الاحتلال تسبب في استشهاد أكثر من 1100 طالب وطالبة كان من المفترض أن يتقدموا للامتحان هذا العام.

وأضاف أن نحو 89 ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحان هذا العام في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، إلى جانب أكثر من ألفي طالب وطالبة تقدموا للامتحان في 46 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن الوزارة طبقت للمرة الأولى امتحان التربية الدينية والقرآن الكريم وعلومه إلكترونيا في الضفة الغربية، مؤكدا أن التجربة ستتوسع خلال الدورة الثانية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل لتشمل عددا من المباحث.

ولفت إلى أن ثلاثة من طلبة الثانوية العامة استشهدوا في الضفة الغربية خلال العام الحالي، فيما حُرم 67 طالبا من التقدم للامتحان بسبب وجودهم في معتقلات الاحتلال.

وبإمكان الطلبة وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج، عبر رابط الاستعلام الإلكتروني المعتمد، من خلال إدخال رقم الجلوس أو رقم الهوية، لتظهر النتيجة مباشرة.

اضغط هنا للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة

أوائل الفرع الأدبي في قطاع غزة:

المركز الأول الطالبة ريما رائد عاطف عطا الله بمعدل 99.9%.

أما المركز الثاني مكرر بمعدل 99.6%، فقد تشارك فيه كلٌّ من:

آلاء عمار عطية أبو ميري

جنى محمد حسن جاد الله

ديما أشرف أكرم الحناوي

فرح يحيى راشد اسليم

يارا وائل خضر مغاري

بينما حلّ في المركز السابع مكرر بمعدل 99.4% كلٌّ من:

أحمد حاتم إبراهيم عوض

خالد رامي خالد أبو جياب

ربا ماجد عبد القادر عوده

لما أشرف مثقال أبو حسون

أوائل الفرع العلمي في قطاع غزة:

صبا فايد سعيد رباح 99.9

أحمد زاهر العبد حنيف 99.7

أيهم أحمد مصباح فارس 99.7

دعاء يوسف محمد ابو مسامح 99.7

روز شادي حلمي الغندور 99.7

سما محمد سالم ابو سويرح 99.7

عادل محمد سليمان نويجع 99.7

محمد ابراهيم صابر الأعرج 99.7

نور الهدى سعيد جمال عبد الدايم 99.7

نور محمد محمد عوده 99.7

يامن أيمن سعيد الدوس 99.7

أوائل الفرع الأدبي في الضفة الغربية

الأول مكرر – 99.6%

حلا باسم دعمة – بنات جمال عبد الناصر / طولكرم

خديجة داوود – رام الله

دان سليمان نصار – رام الله

سوار شاكر خنفر – بنات البيرة

شهد هيثم شرباتي – الخليل

ملك عايد عتيق – جنين

نور أحمد موسى – كفر عقب

الثاني مكرر – 99.4%

تالا مؤيد شلش – رام الله

حلا مراد مدني – طولكرم

ديالا خضر – طولكرم

سوار عويسات – القدس

ضحى محمد واصف – طولكر



وكانت وزارة التربية والتعليم العالي قد أطلقت امتحانات الثانوية العامة في 20 حزيران/يونيو الماضي، بمشاركة 91,138 طالبًا وطالبة، بينهم 51,499 في الضفة الغربية، و37,698 في قطاع غزة، و1,941 طالبًا وطالبة خارج فلسطين موزعين على 46 دولة.

المصدر / فلسطين أون لاين