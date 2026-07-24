الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا خلال اقتحامات في نابلس وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 11 فلسطينيًا خلال اقتحامات ومداهمات نفذتها في بلدتي بيت فوريك وسالم شرق نابلس، ومدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مداهمة منازل واحتجاز مواطنين وإخضاعهم لتحقيق ميداني.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من بلدتي بيت فوريك وسالم شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وشرعت في مداهمة وتفتيش عدد من المنازل، قبل أن تعتقل محمد ناصر حنني، وحمادة فادي علان خطاطبة، وإبراهيم محمود شحادة حنني، وحامد محمد الشولي، وسمير زهدي مليطات، وإبراهيم مجاهد أبو حيط، وأيهم رائد مليطات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم، واعتقلت المواطنين أنس عاكف اشتية ومحمد لطفي عواد، عقب مداهمة منزليهما.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد محاصرة منزل في منطقة حرش السعادة بالمدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة إسرائيلية حاصرت منزل المواطن ياسر تركمان، قبل وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان وفرض طوق عسكري في محيطه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أجبرت سكان المنزل على الخروج منه، واحتجزتهم وأخضعتهم لتحقيق ميداني، قبل أن تداهم المنزل وتفتشه.

وفي وقت لاحق، انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة بعد اعتقال الشابين أسيد ياسر تركمان وعمار ياسر تركمان.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال مداهمة عدد من منازل المواطنين في حي الهدف المحاذي لمخيم جنين، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تفتيش واسعة وانتشار عسكري في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين