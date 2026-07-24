3 شهداء وإصابات في خروقات إسرائيلية متواصلة للتهدئة بغزة

استشهدت 3 مواطنين، بينهم طفلة وسيدة، وأصيب عدد من المواطنين، الجمعة، جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في تصعيد جديد يأتي ضمن الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر طبية بأن المواطن عادل عيسى حمد أبو بكر استشهد بنيران جيش الاحتلال في مخيم الاستقامة ببئر 19 بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما ذكرت المصادر أن الطفلة سجى يحيى الصوفي استشهدت متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال، أمس، في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس.

وفي وقت سابق صباح الجمعة، استشهدت مواطنة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت بناية سكنية في محيط منطقة الزهارنة قرب شارع الجلاء، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، فيما أصيب آخرون جراء قصف منشأة صناعية قرب مسجد صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية للحي وشرقي المدينة.

وفي شمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في مشروع بيت لاهيا وآخر قرب مركز شرطة مخيم جباليا، بينما نفذت غارة على مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع تدمير مسجد النور ومحيطه في بلوك 9 جنوب شرقي المخيم.

كما طال القصف منزلًا ملاصقًا لجمعية الصلاح الطبية في مخيم المغازي وسط القطاع، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس، وبكثافة شرق بلدة القرارة شمالي المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين