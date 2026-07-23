مباشر.. آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في فلسطين

يبحث الكثير من الطلبة وذويهم عن ألية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026في فلسطين.

يضع فلسطين أون لاين في خطوات سهلة ومباشرة وبسيطة للقارئ آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026.

واعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين رسميا أن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2026 ستصدر يوم غد الجمعة.

مباشر.. آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في غزة والضفة فلسطين.



1️⃣ المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة:



🤳يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة والاطلاع على المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات من خلال المواقع الآتية:



www.psge.ps

www.psge.edu.ps

www.eschool.edu.ps



2️⃣ تطبيق #حكومتي:



ستصل نتائج الطلبة عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال تطبيق حكومتي، كما يتيح التطبيق إمكانية الاطلاع على المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات.



3️⃣ شركات الاتصالات:



ستتوفر النتائج أيضاً عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) المقدمة من شركتي جوال وأوريدو فلسطين.



آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في فلسطين

المصدر / فلسطين أون لاين