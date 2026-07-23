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مباشر.. آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في فلسطين

23 يوليو 2026 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في فلسطين

يبحث الكثير من الطلبة وذويهم عن ألية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026في فلسطين.

يضع فلسطين أون لاين في خطوات سهلة ومباشرة وبسيطة للقارئ آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026.

واعلنت وزارة التربية والتعليم في فلسطين رسميا أن نتائج الثانوية العامة توجيهي 2026 ستصدر يوم غد الجمعة.

مباشر.. آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في غزة والضفة فلسطين.

1️⃣  المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية للوزارة:

🤳يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة والاطلاع على المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات من خلال المواقع الآتية:

www.psge.ps
www.psge.edu.ps
www.eschool.edu.ps

2️⃣  تطبيق #حكومتي:

ستصل نتائج الطلبة عبر الرسائل النصية (SMS) من خلال تطبيق حكومتي، كما يتيح التطبيق إمكانية الاطلاع على المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات.

3️⃣  شركات الاتصالات:

ستتوفر النتائج أيضاً عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) المقدمة من شركتي جوال وأوريدو فلسطين.

نتائج الثانوية العامة بفلسطين 2026 الدورة الأولى آلية الفحص.png
آلية الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة توجيهي 2026 في فلسطين 

المصدر / فلسطين أون لاين
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