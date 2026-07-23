نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2026 الدورة الأولى: آلية الفحص الرسمية

محمد زقوت

يترقب مئات الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور في فلسطين بكل شغف وقلق إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2026 الدورة الأولى، حيث تشكل هذه اللحظات محطة حاسمة ومفصلية في مسيرة الطلاب التعليمية والانتقال نحو مرحلة التعليم الجامعي. وتعمل وزارة التربية والتعليم العالي على إتمام كافة الاستعدادات النهائية لإطلاق النتائج رسمياً وفقاً للمواعيد المحددة.

موعد إعلان نتائج توجيهي 2026 في فلسطين

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن موعد إطلاق النتائج لتمكين الطلبة من معرفة درجاتهم بكل سهولة، وقد جاء التوقيت كالتالي:

* يوم الجمعة الموافق 24/07/2026.

* تمام الساعة التاسعة صباحاً (09:00 AM) بتوقيت القدس الشريف.

روابط فحص نتائج الثانوية العامة في فلسطين 2026

لضمان وصول الطلبة إلى نتائجهم بسرعة ودون أي معوقات تقنية أو ضغط على شبكات الإنترنت، وفرت وزارة التربية والتعليم العالي عدة روابط ومنصات رسمية معتمدة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2026 الدورة الأولى، وهي كالتالي:

* الموقع الرسمي الأول: اضغط هـــنا

* الموقع الرسمي الثاني: اضغط هـــنا

* منصة المدارس الإلكترونية: اضغط هـــنا

* من خلال تطبيق خدمات حكومتي الفلسطينية.

* من خلال تطبيقات شبكات الاتصال المحلية (أوريدو Ooredoo، وجوال Jawwal)





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المصدر / فلسطين أون لاين