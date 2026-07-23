الحية يدعو الوسطاء إلى تدخل عاجل لإلزام الاحتلال بوقف النار

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدكتور خليل الحية، رسائل إلى قادة الدول الوسيطة في مفاوضات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وهي مصر وقطر وتركيا، دعا فيها إلى التحرك العاجل لإلزام "إسرائيل" بوقف خروقاتها وتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقات الموقعة.

وقال الحية، في رسائله، إن "إسرائيل" تواصل انتهاكاتها في قطاع غزة، متهمًا إياها بتصعيد عملياتها العسكرية خلال الأيام الأخيرة في محاولة لتعطيل التوصل إلى اتفاق يحقق الأمن والاستقرار ويمهد للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

وأضاف أن هذه الانتهاكات شملت القتل المباشر واستهداف المدنيين، وتدمير المنازل والمنشآت، وإعادة السيطرة على مساحات جديدة من الأراضي، إلى جانب استمرار القيود على إدخال الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية ومواد الترميم اللازمة لإصلاح المستشفيات والبلديات والمرافق العامة.

وأشار الحية إلى أن حصيلة الضحايا، وفق الأرقام التي أوردها في رسالته، بلغت 1143 شهيدًا، بينهم 409 من النساء والأطفال والمسنين، إضافة إلى 3616 مصابًا، من بينهم 1789 من الأطفال والنساء والمسنين.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن هذه الممارسات تمثل، وفق تعبيره، تحديًا لإرادة الدول الضامنة والمجتمع الدولي، داعيًا الوسطاء إلى تكثيف جهودهم للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان استكمال مراحله والانتقال إلى المرحلة التالية منه.

المصدر / فلسطين أون لاين