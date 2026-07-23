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مخلفات الاحتلال تبتـر يد طفل وتُصيب شقيقه

23 يوليو 2026 . الساعة 19:20 بتوقيت القدس
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الحادث وقعت نتيجة انفجار جسم حربي من مخلفات الاحتلال

أعلنت المديرية العامة للشرطة إصابة طفلين شقيقين، أحدهما تعرض لبتر في يده، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي أثناء عبثهما به في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الشرطة، في تصريح صحفي، إن الحادث وقع بعد ظهر الخميس، نتيجة انفجار جسم حربي من مخلفات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة الطفلين، وإصابة أحدهما بجروح بالغة استدعت بتر يده.

وجددت المديرية العامة للشرطة مناشدتها للمواطنين بضرورة الابتعاد عن أي أجسام غريبة أو مخلفات حربية وعدم الاقتراب منها، لما تشكله من خطر مباشر على الأرواح.

كما دعت أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بخطورة العبث بالأجسام المشبوهة، مطالبةً بالإبلاغ الفوري عن أي جسم يشتبه بأنه من مخلفات الاحتلال عبر الاتصال على الرقم 100 الخاص بالشرطة، أو الرقم 109 الخاص بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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