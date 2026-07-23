3 شهداء في نابلس وجنين.. والاحتلال يحتجز جثامينهم

استشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي جنين ونابلس، فيما احتجزت قوات الاحتلال جثامينهم، بزعم محاولتهم تنفيذ عمليتي طعن، وفق ما أعلنته مصادر إسرائيلية.

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، باستشهاد الشاب يزن فخري صوافطة (25 عامًا) من مدينة طوباس، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال قرب دوار حداد شرقي مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار مباشرة على صوافطة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة استشهد على إثرها، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديًا إسرائيليًا أصيب في عملية طعن بالمنطقة، قبل إطلاق النار على منفذها.

وفي بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال، التي احتجزت جثمانيهما، بعد أن زعمت وسائل إعلام إسرائيلية محاولتهما تنفيذ عملية طعن.

وقال رئيس بلدية بيت فوريك، يوسف حنني، إن قوات الاحتلال فرضت حصارًا على البلدة بإغلاق جميع مداخلها، بالتزامن مع انتشار مكثف للجنود والمستوطنين في منطقة السهل.

وأضاف أن مستوطنين أشعلوا النيران في حقول المواطنين، وعندما حاول الأهالي إخمادها تعرضوا لإطلاق نار واعتداءات من قوات الاحتلال والمستوطنين، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بالرصاص، قبل الإعلان لاحقًا عن استشهاد اثنين منهم واحتجاز جثمانيهما.

وأشار حنني إلى أن قوات الاحتلال أجبرت إحدى العائلات على إخلاء منزلها بعد الاعتداء على صاحبه، فيما امتدت الحرائق إلى أعمدة شبكة الكهرباء، وأقدم مستوطنون على إحراق مركبتين تعودان لمواطنين من البلدة.

المصدر / فلسطين أون لاين