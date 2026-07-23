غوتيريش: مدنيو غزة يدفعون ثمنًا باهظًا رغم وقف إطلاق النار

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المدنيين في قطاع غزة لا يزالون يدفعون ثمنًا باهظًا، رغم سريان "وقف إطلاق النار"، محذرًا من استمرار التدهور الإنساني في القطاع.

وقال غوتيريش، الخميس، إن الأوضاع في الشرق الأوسط تتجه نحو مزيد من التصعيد، مشددًا على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع"، وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مستويات أخطر من المواجهة.

وجدد الأمين العام دعوته إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التوترات ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار غوتيريش إلى دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

المصدر / فلسطين أون لاين