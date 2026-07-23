فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هولندا تغلق أسواقها أمام منتجات المستوطنات

اعترافات صادمة.. تحقيق يكشف ما كانت تعرفه واشنطن عن حرب غزة

صبري: اقتحامات الأقصى ليست عابرة.. والاحتلال يفرض وقائع خطيرة

حماس تنعى منفذي عملية نابلس وتؤكد استمرار المقاومة

قُبَيل نتائج التوجيهي.. الداخلية: إجراءات قانونية بحق مطلقي النار

هنا نتائج التوجيهي 2026.. التربية تحدد مواقع الاستعلام وخدمة الرسائل النصية

بشكل عاجل.. بلديات مدن إسرائيلية تقرر فتح الملاجئ تحسبًا لضربات إيرانية

عرض سعودي ضخم للتعاقد مع المصري إمام عاشور

الجمعية العامة للدول الأطراف بالجنائية الدولية تصوت على عزل كريم خان

دولة عربية في المركز الثاني.. "غارديان" تنشر التصنيف الجديد لأقوى جوازات السفر عالميًا

غوتيريش: مدنيو غزة يدفعون ثمنًا باهظًا رغم وقف إطلاق النار

23 يوليو 2026 . الساعة 18:22 بتوقيت القدس
...
أنطونيو غوتيرش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المدنيين في قطاع غزة لا يزالون يدفعون ثمنًا باهظًا، رغم سريان "وقف إطلاق النار"، محذرًا من استمرار التدهور الإنساني في القطاع.

وقال غوتيريش، الخميس، إن الأوضاع في الشرق الأوسط تتجه نحو مزيد من التصعيد، مشددًا على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع"، وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مستويات أخطر من المواجهة.

وجدد الأمين العام دعوته إلى حماية المدنيين واحترام القانون الدولي، في ظل استمرار تداعيات الحرب على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التوترات ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار غوتيريش إلى دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء التصعيد، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود لتجنب اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الشرق الأوسط #وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #غوتيرش #الأمين العام للأمم المتحدة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة