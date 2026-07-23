فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى منفذي عملية نابلس وتؤكد استمرار المقاومة

قُبَيل نتائج التوجيهي.. الداخلية: إجراءات قانونية بحق مطلقي النار

هنا نتائج التوجيهي 2026.. التربية تحدد مواقع الاستعلام وخدمة الرسائل النصية

بشكل عاجل.. بلديات مدن إسرائيلية تقرر فتح الملاجئ تحسبًا لضربات إيرانية

عرض سعودي ضخم للتعاقد مع المصري إمام عاشور

الجمعية العامة للدول الأطراف بالجنائية الدولية تصوت على عزل كريم خان

دولة عربية في المركز الثاني.. "غارديان" تنشر التصنيف الجديد لأقوى جوازات السفر عالميًا

مخاوف من اغتياله.. الطبيب أبو صفية يستغيث: "لا أرى نفسي حيًا"

"الصحة": 6 شهداء خلال 24 ساعة.. والإجمالي منذ بدء العدوان يتجاوز 73 ألف

في "ذكرى خراب الهيكل".. أكثر من 3228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

صبري: اقتحامات الأقصى ليست عابرة.. والاحتلال يفرض وقائع خطيرة

23 يوليو 2026 . الساعة 16:57 بتوقيت القدس
...
الشيخ عكرمة صبري

حذر خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، من أن اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى تأتي ضمن مخطط إسرائيلي يهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، وفرض وقائع جديدة داخل الحرم القدسي.

وقال صبري في تصريحات صحفي، الخميس، إن الاقتحامات والاستفزازات التي ينفذها المستوطنون، بما في ذلك أداء الصلوات التلمودية والرقص وإثارة الفوضى داخل باحات المسجد، لن تمنحهم أي حق في الأقصى، مؤكدًا أنهم "قوة احتلال ومعتدون" ولا يملكون أي شرعية في المكان.

وأضاف أن مشاركة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وأعضاء في "الكنيست" في الاقتحامات تشجع المستوطنين على المضي في محاولات فرض ما وصفه بـ"السيادة والهيمنة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى، مشيرًا إلى أن رفع الأعلام الإسرائيلية ونشر صورها يهدف إلى إظهار السيطرة على المسجد وتشجيع المزيد من اليهود على القدوم إلى القدس.

وأوضح صبري أن نصب مظلات للمقتحمين في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى يمثل تطورًا خطيرًا يندرج ضمن محاولات تغيير الواقع القائم، لافتًا إلى أن ملاحقة شرطة الاحتلال للمصلين في المنطقة ذاتها تؤكد استمرار ما وصفه بـ"العدوان" على المسجد.

وأشار إلى أن تجاوز عدد المقتحمين ثلاثة آلاف مستوطن يهدف إلى ترهيب المسلمين وثنيهم عن ارتياد المسجد الأقصى، داعيًا المسلمين في مختلف أنحاء العالم إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن المسجد، مؤكدًا أن الأقصى "ليس مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية الأمة الإسلامية بأسرها".

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #اقتحامات #عكرمة صبري #اقتحامات المستوطنين #خراب الهيكل #اقتحامات المسجد الأقصى #بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة