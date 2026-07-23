حماس تنعى منفذي عملية نابلس وتؤكد استمرار المقاومة

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، الشهيدين اللذين نفذا عملية الطعن شرقي مدينة نابلس، معتبرةً أن العملية جاءت في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية والقدس.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن العملية تأتي ردًا على ما وصفته بـ"العدوان المستمر" على الشعب الفلسطيني، مؤكدةً أن المقاومة ستبقى، وفق تعبيرها، "حية وفي تصاعد ما دام الاحتلال فوق أرضنا ومقدساتنا".

وأضافت حماس أن العملية جاءت عقب ما وصفته بـ"استباحة المسجد الأقصى" والهجمات التي ينفذها المستوطنون شرقي نابلس، معتبرةً أنها تعكس إصرار الفلسطينيين على مواصلة مواجهة الاحتلال.

وأشادت الحركة بما وصفته بـ"ثوار الشعب الفلسطيني" في الضفة الغربية، داعيةً إلى تصعيد المقاومة بمختلف أشكالها، والرد على ما قالت إنها جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في الضفة الغربية والقدس.

ويأتي بيان حماس عقب عملية الطعن التي وقعت شرقي مدينة نابلس، في ظل استمرار التوترات الأمنية والمواجهات في الضفة الغربية.