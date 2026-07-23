نتائج توجيهي في فلسطين 2026 الدورة الأولى برقم الجلوس

محمد زقوت

تتأهب الأسر والطلبة في مختلف المحافظات الفلسطينية وخارج الوطن لاستقبال واحدة من أهم محطات المسيرة التعليمية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026 الدورة الأولى. يأتي هذا الإعلان لينهي حالة الترقب والقلق التي تعيشها بيوت الطلبة، وسط استعدادات رقمية لتسهيل الحصول على النتيجة فور اعتمادها.

موعد إعلان نتائج التوجيهي 2026 في فلسطين

* اليوم والتاريخ: الجمعة، 24 يوليو 2026.

* التوقيت الرسمي: تمام الساعة التاسعة صباحاً (09:00 صباحاً).

* الفئات المستهدفة: طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، والطلبة الفلسطينيون في المدارس خارج الوطن.

القنوات والروابط الرسمية للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2026

توفيراً للجهد والوقت على الطلاب وأولياء الأمور للتحقق من المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات، أتاحت الوزارة عدة منصات رسمية وآمنة للاستعلام الفوري:

المواقع الإلكترونية المعتمدة للوزارة

يمكن للطلبة الدخول إلى الروابط الآتية لاستخراج النتيجة برقم الجلوس:

* موقع نتائج الثانوية العامة الرسمي: اضغط هـــنا

* البوابة الإلكترونية للوزارة: اضغط هـــنا

* منصة التعليم الإلكتروني: اضغط هـــنا

تطبيق حكومتي الرقمي

يُتيح تطبيق حكومتي إمكانية الاطلاع المباشر على المعدل العام وتفاصيل كشف العلامات، بالإضافة إلى استقبال النتائج عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS).

شركات الاتصالات المحلية

ستتوفر النتائج رسمياً عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) المقدمة بالتعاون مع شركتي:

* جوال (Jawwal)

* أوريدو فلسطين (Ooredoo)





كيف ترون الاستعدادات الرقمية الحالية من قبل الجهات الرسمية لضمان سرعة وسلاسة الوصول إلى النتائج دون ضغط على الشبكات؟

المصدر / فلسطين أون لاين