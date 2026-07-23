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قُبَيل نتائج التوجيهي.. الداخلية: إجراءات قانونية بحق مطلقي النار

23 يوليو 2026 . الساعة 15:49 بتوقيت القدس
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التعبير عن الفرحة بنجاح الطلبة يجب أن يتم بوسائل آمنة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، الخميس، بيانًا مهمًا دعت فيه المواطنين إلى الالتزام بالاحتفال الآمن والمسؤول مع قرب إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" لعام 2026، محذرةً من مخاطر إطلاق النار في الهواء واستخدام المفرقعات الخطرة.

وأكدت الوزارة أن التعبير عن الفرحة بنجاح الطلبة يجب أن يتم بوسائل آمنة، بعيدًا عن أي ممارسات قد تهدد حياة المواطنين أو تُعرّض الممتلكات للخطر، وفي مقدمتها إطلاق الأعيرة النارية واستخدام المفرقعات.

وشددت على أن الإدارات الشرطية والأجهزة المختصة ستتابع الميدان، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات أو يتسبب في تعريض السلامة العامة للخطر.

واختتمت الوزارة بيانها بتمنياتها بالتوفيق والنجاح لجميع طلبة الثانوية العامة، داعيةً الأسر الفلسطينية إلى مشاركة أبنائها فرحة النجاح بما يعكس المسؤولية ويحافظ على أمن المجتمع وسلامته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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