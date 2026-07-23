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هنا نتائج التوجيهي 2026.. التربية تحدد مواقع الاستعلام وخدمة الرسائل النصية

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هنا نتائج التوجيهي 2026.. التربية تحدد مواقع الاستعلام وخدمة الرسائل النصية

23 يوليو 2026 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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أوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخميس، آلية الاستعلام عن نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2026، موضحةً القنوات الرسمية التي سيتمكن الطلبة وأولياء الأمور من خلالها من الاطلاع على النتائج وكشوف العلامات فور إعلانها.

وأوضحت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمية، وهي:

 www.psge.ps

 www.psge.edu.ps

www.eschool.edu.ps

 حيث يمكن للطلبة الاستعلام عن المعدل العام والاطلاع على تفاصيل كشف العلامات.

كما أشارت إلى أن النتائج ستصل إلى الطلبة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) من خلال تطبيق "حكومتي"، الذي يتيح أيضًا عرض المعدل العام وكشف العلامات بشكل مفصل.

وأضافت الوزارة أن خدمة الرسائل النصية ستكون متوفرة كذلك عبر شركتي الاتصالات الفلسطينيتين جوال وأوريدو فلسطين، بما يضمن وصول النتائج إلى الطلبة عبر أكثر من وسيلة رسمية.

ودعت وزارة التربية والتعليم الطلبة وأولياء الأمور إلى الاعتماد على المنصات الرسمية فقط للحصول على النتائج، وتجنب تداول المعلومات أو الروابط غير الموثوقة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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