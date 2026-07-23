بشكل عاجل.. بلديات مدن إسرائيلية تقرر فتح الملاجئ تحسبًا لضربات إيرانية

قررت بلديات مدن إسرائيلية فتح الملاجئ للمستوطنين بشكل عاجل، الخميس، تحسبا لضربات إيرانية صاروخية.

وبحسب ما نشرته منصات عبرية، عاريف: تقرر فتح الملاجئ في رمات غان، وإيلات وكرميئيل، وطيرة الكرمل وحيفا وكريات غات وبئر السبع وديمونا وهرتسليا، وموديعين مكابيم ريعوت وحتسور هجليليت وكريات بياليك وكريات يام - بعد تقديرات باحتمال إطلاق صواريخ من إيران.

وقال رئيس بلدية كرمل شاما، بتدوينة على منصة "فيسبوك": "قررنا فتح جميع الملاجئ في المدينة" التابعة لمنطقة "تل أبيب" الكبرى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت الأربعاء، إن "إسرائيل رفعت مستوى التأهب تحسبا لاحتمال دخولها في مواجهة مباشرة مع طهران، على خلفية تصعيد الولايات المتحدة هجماتها ضد إيران".

وأضافت: "إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف منشأة من البنية التحتية الوطنية مقابل كل رد إيراني من شأنه أن يزيد احتمال انخراط "إسرائيل" في المواجهة، وكذلك احتمال أن تقرر إيران إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "اتصالات تُجرى لعقد لقاء بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع المقبل".

وقالت: "أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنها تعتزم تصعيد هجماتها ضد إيران خلال الأيام المقبلة، وأنها ستستخدم، للمرة الأولى خلال جولة التصعيد الحالية، قاذفات ثقيلة في تنفيذ الغارات".

المصدر / فلسطين أون لاين