عرض سعودي ضخم للتعاقد مع المصري إمام عاشور

كشفت تقارير صحفية عن تقدم نادي الاتحاد السعودي بعرض رسمي إلى النادي الأهلي المصري، للتعاقد مع لاعب الوسط إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 6 ملايين دولار، ستدفع للنادي الأهلي، إلى جانب راتب سنوي للاعب يصل إلى 4 ملايين دولار.

اقرأ أيضا: إمام عاشور يتخلف عن السفر مع الأهلي المصري إلى تنزانيا ويثير الجدل

وأشارت التقارير إلى أن الأهلي لم يوافق على العرض، متمسكًا بالحصول على مقابل مالي أكبر في حال مناقشة بيع اللاعب.

في المقابل، نفى مسؤولو النادي الأهلي وصول أي عرض رسمي لضم إمام عاشور، مؤكدين تمسكهم باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن لا يتجاوز اجتهادات إعلامية.

المصدر / متابعة/ فلسطين أون لاين: