"الصحة": 6 شهداء خلال 24 ساعة.. والإجمالي منذ بدء العدوان يتجاوز 73 ألف

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، وصول 6 شهداء جدد إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 3 شهداء جدد، وشهيدان متأثران بإصاباتهما، وشهيد تم انتشاله، إضافة إلى تسجيل 6 إصابات جديدة.

وأشارت الوزارة في تقريرها، الخميس، إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

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وبحسب بيان الوزارة، بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي 1,185 شهيداً، إلى جانب 3,816 إصابة، و803 حالات انتشال.

أما على صعيد الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، فقد أوضحت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للشهداء بلغ 73,311 شهيداً، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 173,924 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين