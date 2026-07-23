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إصابة أحد أبرز قادة الاستيطان الرعوي في عملية طعن فدائية قرب نابلس

23 يوليو 2026 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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إصابة مستوطن بجروح خطيرة في عملية طعن

أعلنت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" وقوع عملية طعن قرب مستوطنة "ألون موريه" شرق مدينة نابلس، أسفرت عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة.

وذكرت مصادر عبرية أن قوات الاحتلال دخلت في حالة استنفار فور وقوع العملية في محيط المستوطنة.

وبحسب المصادر ذاتها، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شابين فلسطينيين في موقع العملية.

وفي أعقاب الحادثة، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي طوقاً أمنياً على بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت القناة 12 العبرية، إن المصاب في عملية الطعن قرب نابلس هو إيتمار كوهين، أحد أبرز وجوه الاستيطان الرعوي في الضفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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