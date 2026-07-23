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لاعب الصداقة ينضم لفريق جديد في الدوري المصري

23 يوليو 2026 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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اللاعب الفلسطيني عمر حمد

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن نادي إنتر سيتي المصري تعاقده مع اللاعب الفلسطيني عمر حمد ، قادمًا من صفوف فريق تليفونات بني سويف، ضمن تدعيمات الفريق استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وجاء التعاقد مع حمد بجهود من إيهاب العمدة، الذي نجح في حسم الصفقة، ليعزز صفوف الفريق بلاعب يمتلك خبرة في الملاعب الفلسطينية والمصرية.

وسبق للاعب أن خاض تجربة مميزة في الدوري الفلسطيني الممتاز في قطاع غزة، حيث دافع عن ألوان أندية خدمات جباليا وغزة الرياضي والصداقة، وقدم مستويات لافتة بفضل شخصيته القتالية وخبراته داخل المستطيل الأخضر.

ويأمل إنتر سيتي أن يشكل انضمام اللاعب إضافة فنية قوية للفريق خلال منافسات دوري الدرجة الثانية المصري الموسم المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الصداقة #الدوري المصري #عمر حمد

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