"حماس" تدين اقتحامات المستوطنين للأقصى وتحذر من تداعياتها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الاقتحامات الواسعة التي نفذها آلاف المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، بمشاركة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست وحاخامات، معتبرةً أنها تمثل "تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا سافرًا" يستهدف تهويد المسجد الأقصى.

وقالت الحركة في تصريح صحفي، إن هذه الاقتحامات تأتي في إطار مشروع الاحتلال الرامي إلى تكريس سيطرته الكاملة على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذرةً من تداعيات استغلال المستوطنين للمناسبات الدينية المزعومة لتوسيع الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية داخل باحات المسجد المبارك.

وأكدت "حماس" أن هذه الممارسات "سترتد على الاحتلال ومستوطنيه"، مشددةً على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته "لن يقفا مكتوفي الأيدي أمام تدنيس المقدسات".

وجددت الحركة تأكيدها أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين، وأن جميع إجراءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين باطلة ولا تمنحه أي شرعية، مؤكدةً أن تمسك الشعب الفلسطيني بالقدس والأقصى سيظل سداً منيعًا في مواجهة مخططات التهويد حتى زوال الاحتلال.

ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة النفير العام، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتعزيز الرباط والحضور الدائم في باحاته، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تغيير هوية المسجد وطمس معالمه العربية والإسلامية.

وكما دعت الحركة الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والدينية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لحماية المسجد الأقصى ووقف العدوان المتواصل على القدس ومقدساتها، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة والاستنكار.

المصدر / فلسطين أون لاين