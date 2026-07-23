العد التنازلي ينطلق: أقل من يوم يفصلنا عن إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" 2026 في فلسطين

محمد زقوت

تترقب الأسر الفلسطينية في كافة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، والمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، إضافة إلى طلبتنا في الخارج، لحظات حاسمة ومؤثرة مع اقتراب موعد إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2026، الدورة الأولى.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي رسمياً عن التفاصيل الزمنية الدقيقة للإعلان عن النتائج، لتبدأ ساعاتها الأخيرة في العد التنازلي وسط أجواء من الشغف والترقب الكبيرين بعد عام دراسي شاق ومثابر.

كم يتبقى لإعلان النتائج؟

ينطلق العد التنازلي الأخير للحظة الحاسمة، حيث لم يتبق سوى أقل من 21 ساعة فقط على الفرحة الكبرى وإعلان النتائج الرسمية لطلبة التوجيهي.

مواعيد وتفاصيل إعلان النتائج الرسمية

* اليوم والتاريخ: يوم الجمعة الموافق 24 يوليو / تموز 2026.

* التوقيت المحدد: تمام الساعة التاسعة صباحاً (09:00 صباحاً بتوقيت القدس).

* الفئات المستهدفة: طلبة المحافظات الشمالية، الضفة الغربية، قطاع غزة، والطلبة في مراكز الامتحانات الخارجية.

* الدورة: نتائج امتحانات الثانوية العامة - الدورة الأولى.

اقرأ المزيد: رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2026 في غزة عبر وزارة التربية والتعليم

نصائح هامة لطلبة التوجيهي وأولياء أمورهم قبيل إعلان النتائج

مع اقتراب لحظة الحقيقة، ينصح الخبراء التربويون النفسيون أولياء الأمور والطلبة بضرورة التحلي بالهدوء والسكينة، وتجنب التوتر والقلق الزائد، والتعامل مع النتائج مهما كانت كبداية لمرحلة جديدة ومضيئة في مسيرة الحياة الأكاديمية والمهنية. كما يفضل التأكد مسبقاً من الروابط الموثوقة لتجنب الروابط الوهمية وضمان الحصول على النتيجة بدقة وسرعة فور توفرها.

كيف تستعد عائلتك لهذه اللحظة الفارقة، وما هي طموحاتك الأكاديمية بعد تحقيق حلم التوجيهي؟

المصدر / فلسطين أون لاين