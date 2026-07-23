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وزارة الصحة بغزة تحذر من توقف حافلات نقل الموظفين وطواقمها

23 يوليو 2026 . الساعة 11:38 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من احتمالية توقف حركة الحافلات المخصصة لنقل موظفي وكوادر الوزارة، ما يهدد قدرة الطواقم الطبية على الوصول إلى مراكز تقديم الرعاية الصحية.

وقالت الوزارة في منشور على تلجرام، الخميس، إن شركات النقل تواجه تحديات صعبة بعد خروج عدد من الحافلات عن الخدمة نتيجة لتعطلها ونفاد الزيوت وقطع الغيار والإطارات. وأضافت أن استمرار الوضع سيؤدي إلى اضطراب في جداول العمل وتأخر وصول الكوادر الطبية إلى مواقع عملها، مما قد يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

واستنكرت الوزارة الصعوبات اللوجستية التي تواجهها منظومة النقل التي تعتمد عليها المستشفيات والمراكز الصحية، ودعت الجهات المعنية والمؤسسات الدولية إلى التدخل العاجل لتأمين مستلزمات تشغيل الحافلات وضمان استمرار نقل الطواقم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #الطواقم الطبية #توقف حركة الحافلات

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