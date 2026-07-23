"هند رجب" تقدم شكوى جنائية في هولندا ضد إسرائيلي بتهم جرائم حرب في غزة

أعلنت منظمة "هند رجب" البلجيكية، المعنية بملاحقة العسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية والوطنية، أنها تقدمت بشكوى جنائية في هولندا ضد سائح إسرائيلي قالت إنه خدم سابقاً في جيش الاحتلال، متهمةً إياه بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الشكوى قُدمت بحق إسرائيلي أشارت إلى اسمه بالأحرف الأولى، مدعيةً أنه خدم في الكتيبة 432 التابعة للواء "جفعاتي" في الجيش الإسرائيلي، معتبرة أن مشاركته العسكرية تضعه ضمن دائرة الاشتباه بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن تحركها يأتي في إطار جهودها الرامية إلى ملاحقة أفراد الجيش الإسرائيلي في الخارج استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لبعض الدول التحقيق في الجرائم الدولية الخطيرة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية المتهمين أو الضحايا.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من السلطات الهولندية بشأن الشكوى، كما لم تُعلن أي إجراءات قضائية بحق الشخص المذكور، فيما تبقى الاتهامات الواردة في الشكوى ادعاءات قانونية لم تُبتّ فيها المحاكم المختصة.

المصدر / فلسطين أون لاين